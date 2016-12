Babbo Bastardo 2: L'ascensione Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

22/12/2016 Genere: Commedia Regia:

Mark Waters Cast:

Billy Bob Thornton, Christina Hendricks, Kathy Bates, Tony Cox Trama del Film BABBO BASTARDO 2: L'ascensione:

Babbo Bastardo 2, in arrivo 13 anni dopo quel primo capitolo che riuscì ad incassare quasi 80 milioni di dollari in tutto il mondo diventando un cult. Billy Bob Thornton tornerà ad indossare gli abiti natalizi di Willie Soke, affiancato da Tony Cox e Brett Kelly nei rispettivi ruoli di Marcus e The Kid, mentre il premio Oscar Kathy Bates sarà la mamma di Billy Bob. Mark Waters dirigerà il tutto, con Johnny Rosenthal, Doug Ellin e Shauna Cross allo script. Zanne Devine e David Thwaites della Miramax faranno da produttori esecutivi. Questa volta la coppia di ladri, specializzata nel rapinare centri commerciali il giorno di Natale, decide di mettersi sulla retta via. Ma un anno dopo, la settimana prima della vigilia, i due amici si ritrovano e....



-- Seleziona il video -- Trailer Italiano RED BAND



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 776 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Kathy Bates babbo-bastardo-2-l-ascensione Billy Bob Thornton Mark Waters Tony Cox Christina Hendricks