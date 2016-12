Solo La Fine Del Mondo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

07/12/2016 Genere: Drammatico Regia:

Xavier Dolan Cast:

Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard Trama del Film È SOLO LA FINE DEL MONDO:

Dopo dodici anni di assenza, uno scrittore torna nel suo paese natale per annunciare alla famiglia la sua morte imminente. Ne conseguirà una riunione di famiglia in cui ci si professerà amore attraverso i soliti litigi, e in cui i risentimenti parleranno, pur non volendo, a nome delle incertezze e della solitudine.



Trailer Italiano Film e-solo-la-fine-del-mondo Marion Cotillard Gaspard Ulliel Xavier Dolan Vincent Cassel Léa Seydoux Nathalie Baye