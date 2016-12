Southside With You Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Richard Tanne Cast:

Tika Sumpter, Parker Sawyers, Donald Paul, Vanessa Bell Calloway, Alex Zelenka Trama del Film SOUTHSIDE WITH YOU:

Un film drammatico ispirato a Prima dell'alba che racconta il primo appuntamento durante un pomeriggio nell'estate del 1989 tra il futuro presidente degli Stati Uniti d'America Barak Obama e Michelle Robinson a Chicago. Il film comincerà dal giorno in cui Michelle accettò di uscire con lui al loro primo incontro vero e proprio che comprese: una visita all'Art Institute, una passeggiata e l'ingresso al cinema a vedere l'ultimo film di Spike Lee, Fa' la cosa giusta.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 54 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Donald Paul Parker Sawyers Tika Sumpter Richard Tanne Vanessa Bell Calloway southside-with-you Alex Zelenka