The Space Between Us Trailer Originale II - iVid Portale dei trailer Trailer Originale II





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Peter Chelsom Cast:

Asa Butterfield, Gary Oldman, Britt Roberston, Carla Cugino Trama del Film THE SPACE BETWEEN US:

The Space Between Us è un film con Asa Butterfield (Ender’s Game) nei panni di Gardner, un adolescente nato sul Pianeta Rosso. È un essere umano a tutti gli effetti, sia chiaro: sua madre faceva parte di una spedizione a dir poco ambiziosa organizzata dalla NASA per permettere all’uomo di colonizzare e vivere su Marte. Come si vede dal primo trailer, però (lo trovate in calce), la donna muore durante il parto e così il ragazzo viene cresciuto da un gruppo di scienziati. Prima su Marte, poi sulla Terra, dove è costantemente monitorato dall’equipe di cervelloni guidati da Gary Oldman, preoccupati che le condizioni ambientali opposte tra i due pianeti possano essergli fatali. Ma la voglia di vivere di un ragazzo di 16 anni è difficile da imbrigliare e infatti Gardner si lancia alla scoperta del “nuovo mondo”. Non da solo, ma con una ragazza, Tulsa (Britt Robertson), con cui ovviamente ci scappa del tenero. Nasce quindi una tenera e romantica storia di formazione, resa drammatica quando il giovane comincia a stare male… Una grande metafora dell’adolescenza e di tutte le sue difficoltà, dunque, raccontata da uno spunto sci-fi. Siamo sicuri che il film nei cinema americani dal 19 agosto, farà cadere più di una lacrima.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 130 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale II Film the-space-between-us Gary Oldman Peter Chelsom Asa Butterfield Carla Cugino Britt Roberston