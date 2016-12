Complete Unknown Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Joshua Marston Cast:

Rachel Weisz, Michael Shannon, Kathy Bates, Danny Glover, Chris Lowell Trama del Film COMPLETE UNKNOWN:

Il primo film in lingua inglese diretto da Joshua Marston in cui la Weisz interpreta Alice, un'intrigante ospite introdotta ad una cena organizzata da Tom (Shannon) e sua moglie, per la celebrazione del compleanno di lui. Tom è sempre più certo di conoscere Alice, anche se con un nome e un passato diverso, e sospetta che non si trovi lì per pura coincidenza. La serata si trasforma in una riunione tra un uomo che ha bisogno di fare un cambiamento nella sua vita e una donna che disperatamente vuole impedire questo cambiamento



