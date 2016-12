The Devil's Dolls Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Padraig Reynolds Cast:

Christopher Wiehl, Kym Jackson, Tina Lifford Trama del Film THE DEVIL'S DOLLS:

La pellicola segue la storia di una maledizione legata ad un serial killer che scatena la sua furia nei boschi del Mississippi. Secondo un’antica tradizione guatemalteca i genitori insegnano ai propri figli a dissipare i loro problemi e le loro preoccupazioni attraverso delle “bambole fatte a mano” chiamate “worry dolls” che dovevano utilizzare prima di andare a dormire. Ma quando alcuni di questi talismani appartenuti ad un terribile omicida finiscono nelle mani dei residenti ignari di una piccola cittadina, una macabra ondata di violenza avrà inizio.



