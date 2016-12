Rock Dog Teaser Italiano - iVid Portale dei trailer Teaser Italiano





Data di uscita del film:

01/12/2016 Genere: Animazione Regia:

Ash Brannon Cast:

Luke Wilson, Eddie Izzard, J. K. Simmons, Lewis Black, Kenan Thompson Trama del Film ROCK DOG:

Bodi è un mastino tibetano che sogna di fare il musicista. Quando tra le sue zampe cade una radio dal cielo, lo sbalordito Bodi interpreta il fatto come un segno del destino, lascia la sua famiglia e decide di partire per raggiungere la città dove tenterà di realizzare il suo sogno.



Teaser Italiano Film Kenan Thompson Lewis Black J. K. Simmons Eddie Izzard rock-dog Ash Brannon Luke Wilson