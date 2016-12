King Cobra Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





2016 Genere: Erotico Regia:

Justin Kelly Cast:

James Franco, Garrett Clayton, Christian Slater, Molly Ringwald, Alicia Silverstone, Keegan Allen, Sean Grandillo. Trama del Film KING COBRA:

Nel 2006 YouTube era ancora all’inizio, e il porno online era ancora nascosto. Prendendo il nome d’arte di Brent Corrigan, un ragazzo dal viso fresco, comincia a fare video per adulti per Stephen (Christian Slater), un magnate porno gay che gestisce l’impero Cobra Video dal suo appartamento. Ma, quando aumentano le richieste di soldi Brent si scontra con il suo capo, e attira anche l’attenzione di un produttore rivale (James Franco) e il suo instabile amante (Keegan Allen) che non si fermeranno davanti a nulla per schiacciare la Cobra Video e rubarne la star.



