The Originals - Stagione Iv Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

29/01/2017 Genere: Fantasy Regia:

Julie Plec Cast:

Joseph Morgan, Daniel Gillies, Claire Holt Trama del Film THE ORIGINALS - Stagione 4:

Una famiglia millenaria di vampiri assetati di potere cerca di riprendere la città che hanno costruito e dominare tutti coloro che hanno fatto loro del male.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 215 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Claire Holt the-originals-stagione-4 Joseph Morgan Julie Plec Daniel Gillies