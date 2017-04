The Bye Bye Man Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

19/04/2017 Genere: Horror Regia:

Stacy Title Cast:

Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Michael Trucco, Faye Dunaway, Erica Tremblay, Carrie-Anne Moss, Doug Jones Trama del Film THE BYE BYE MAN:

Il film in parte basato su eventi reali è ambientato in Wisconsin negli anni '90 e segue tre studenti universitari che si trasferiscono in un vecchia casa fuori dal campus dove si ritrovano predati da una entità sovrannaturale malevola chiamata "The Bye Bye Man". I ragazzi devono trovare un modo per salvare se stessi, mantenendo il tutto segreto per proteggere chiunque altro dal diventare la prossima vittima dell'entità. Il film si presenta come un'altra variazione del mortifero meccanismo di "Final Destination", ma stavolta l'entità che causa la morte di tutti coloro che incontra è riconoscibile e ha una storia alle spalle.



-- Scegli la provincia -- Roma

-- Seleziona il video -- Teaser Originale Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 152 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Lucien Laviscount Erica Tremblay Michael Trucco Carrie-Anne Moss the-bye-bye-man Stacy Title Faye Dunaway Doug Jones Cressida Bonas Douglas Smith