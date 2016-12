Tallulah Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Avventura Regia:

Sian Heder Cast:

Ellen Page, Allison Janney, Tammy Blanchard, Fredric Lehne, Evan Jonigkeit Trama del Film TALLULAH:

Il film racconta la storia di una giovane avventuriera urbana dallo spirito libero che salva un infante dalla madre viziata e sconsiderata. Ma per il resto del mondo Tallulah o "Lu" (Page) ha rapito il bambino. La giovane fa passare per suo il bambino di fronte alla madre del suo ex-fidanzato, Margo, una donna di mezza età divorziata. Con il passare del tempo il bambino viene restituito alla sua vera madre, mentre le tre donne stringeranno un legame indissolubile basato sulla maternità.



