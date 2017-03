La Tartaruga Rossa Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

27/03/2017 Genere: Animazione Regia:

Michael Dudock de Wit Cast:

Trama del Film LA TARTARUGA ROSSA:

La Tartaruga Rossa è una storia di terra e mare, che racconta di un uomo deciso a fuggire da un’isola deserta e di una tartaruga rossa (magica, almeno a giudicare dal trailer) che gli cambierà la vita. Naufragato dalla sua barchetta, un uomo approda sulle sponde di in un’isola deserta. Intenzionato a fuggire costruisce per tre volte una zattera che per tutte e tre le volte arrivata al largo viene distrutta da qualcosa che si scoprirà essere una grande tartaruga marina. Infuriato l’uomo la ribalterà non appena questa approderà a riva, segnandone la morte. Ma dal guscio dopo qualche giorno uscirà una donna, assieme alla quale si creerà un uovo nucleo familiare, con una nuova vita e l’idea di stanziarsi sull’isola. L’arrivo di un tsunami e il rischio di morte segnerà il momento in cui il nuovo nato, ormai adolescente, deciderà di separarsi dai genitori a cui non resterà che invecchiare insieme fino alla fine dei loro giorni.



