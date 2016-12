Trespass Against Us Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Adam Smith Cast:

Brendan Gleeson, Michael Fassbender, Sean Harris, Lyndsey Marshal, Rory Kinnear, Killian Scott Trama del Film TRESPASS AGAINST US:

Questa è una storia di ribellione. Scritto da Alastair Siddons, il film segue la storia di tre generazioni della famiglia Cutler, dei fuorilegge moderni che vivono nella campagna britannica. Chad Cutler (Fassbender) è stato addestrato dal padre Colby (Gleeson) per ereditare il suo stile di vita malavitoso. Ma quando Tyson (Georgie Smith), il figlio di Chad raggiunge la maggiore età, l’uomo inizierà una battaglia con il padre per decidere le sorti del futuro della famiglia.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 121 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Killian Scott Sean Harris Brendan Gleeson trespass-against-us Lyndsey Marshal Michael Fassbender Rory Kinnear Adam Smith