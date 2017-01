Collateral Beauty Teaser Italiano - iVid Portale dei trailer Teaser Italiano





Data di uscita del film:

04/01/2017 Genere: Drammatico Regia:

David Frankel Cast:

Will Smith, Edward Norton, Michael Peña, Keira Knightley, Kate Winslet, Naomie Harris, Helen Mirren, Jacob Latimore Trama del Film COLLATERAL BEAUTY:

Smith veste i panni di un pubblicitario di New York che rimarrà sconvolto a causa di una tragedia personale, la morte di sua figlia probabilmente. Cercando di aiutarlo, il gruppo più stretto di colleghi e amici decide di strappare l’uomo dal baratro della depressione escogitando un piano che però si rivela funzionare in maniera del tutto inaspettata…



