Data di uscita del film:

16/02/2017 Genere: Drammatico Regia:

Kenneth Lonergan Cast:

Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedge Trama del Film MANCHESTER BY THE SEA:

Manchester by the Sea racconta la storia dei Chandler, una famiglia della classe operaia del Massachusetts. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) diventa il tutore legale del nipote (Lucas Hedges). Lee è costretto ad affrontare il tragico passato che lo separava da sua moglie Randi (Michelle Williams) e dal paese in cui è nato e cresciuto. Ambientato nel North Shore del Massachusetts, Manchester by the Sea è il nuovo film scritto e diretto da Kenneth Lonergan.



