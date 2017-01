La La Land Teaser Italiano - Audition - iVid Portale dei trailer Teaser Italiano - Audition





Data di uscita del film:

26/01/2017 Genere: Musicale Regia:

Damien Chazelle Cast:

Emma Stone, Ryan Gosling, J. K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno Trama del Film LA LA LAND:

La storia di due sognatori che tentano di arrivare a fine mese, inseguendo le loro passioni in una città celebre per distruggere le speranze e infrangere i cuori. Mia, aspirante attrice, serve cappuccini alle star del cinema fra un'audizione e l'altra. Sebastian, appassionato musicista jazz, tira a campare suonando in squallidi pianobar. Ma come il successo cresce per entrambi, si trovano di fronte a decisioni che incrinano il fragile edificio della loro relazione amorosa. E proprio i sogni così duramente inseguiti e protetti, rischiano ora di diventare la principale causa della distanza che si crea fra l'uno e l'altra.



Teaser Italiano - Audition Film la-la-land Ryan Gosling Sonoya Mizuno Damien Chazelle Emma Stone Finn Wittrock J. K. Simmons