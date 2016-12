The Promise Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Terry George Cast:

Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon Trama del Film THE PROMISE:

The Promise si svolge nel 1914 e mentre all'orizzonte si profila la Grande Guerra, il vasto Impero Ottomano si sta sgretolando e Costantinopoli (Istanbul), la sua un tempo vivace capitale multiculturale, sta per essere consumata dal caos. Michael Boghosian (Oscar Isaac), arriva nel centro cosmopolita come uno studente di medicina determinato a portare la medicina moderna a Siroun, il suo villaggio ancestrale situato nel sud della Turchia, dove turchi musulmani e armeni cristiani hanno vissuto fianco a fianco per secoli. Il fotografo e giornalista Chris Myers (Christian Bale) è giunto in Turchia solo in parte per il suo lavoro, in realtà l'uomo è innamorato di Ana (Charlotte Le Bon), un'artista armena che ha accompagnato da Parigi dopo la morte improvvisa del padre. Quando Michael incontra Ana, il loro patrimonio armeno condiviso scatena un'attrazione che esplode in una rivalità romantica tra i due uomini, anche se Michael è frenato da una promessa fatta in passato. Dopo che i turchi si uniscono alla guerra dalla parte tedesca, l'impero si scatena con violenza contro le proprie minoranze etniche. Nonostante i loro conflitti, ognuno deve trovare un modo per sopravvivere, mentre eventi monumentali travolgono le loro vite. Il cast di supporto comprende Shohreh Aghdashloo, Angela Sarafyan, Jean Reno, James Cromwell, Daniel Giminez Cacho e Marwan Kenzari.



