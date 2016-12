Robin┘ Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

2016 Genere: Documentario Regia:

Michele Santoro Cast:

Trama del Film ROBINÙ:

A Napoli, negli ultimi due anni, bande di adolescenti si combattono, a colpi di kalashnikov, in una guerra dimenticata che ├Ę arrivata a contare oltre 60 morti. La chiamano ÔÇťparanza dei bambiniÔÇŁ: giovani ribelli che sono riusciti a imporre una nuova legge di camorra per il controllo del mercato della droga. Una paranza che da Forcella si insinua nei Decumani, e scende gi├╣ fino ai Tribunali e a Porta Capuana: il ventre molle di Napoli, la periferia nel centro, tra turisti che di giorno riempiono le strade e gente che di notte si rintana nei bassi trasformati in nuove piazze di spaccio, il vero carburante capace di far girare a mille il motore della mattanza.



