Max Steel Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

26/01/2017 Genere: Azione Regia:

Stewart Hendler Cast:

Ben Winchell, Ana VillafaƱe, Andy Garcia, Maria Bello Trama del Film MAX STEEL:

Personaggio creato dalla Mattel nel 1999 e diventato in pochi anni una delle action figure piĆ¹ amate e vendute al mondo, Max Steel diverrĆ lungometraggio in live action. La storia di Max Steel, supereroe nato dallā€™unione dei poteri del sedicenne Max McGrath con quelli del suo alter ego alieno Steel, approda al cinema grazie alla Dolphin Film, che ha acquisito i diritti cinematografici dalla Mattel, una delle piĆ¹ grandi case produttrici di giocattoli. Protagonista del film Ben Winchell nei panni di Max McGrath. Ad affiancarlo Ana VillafaƱe, Andy Garcia e Maria Bello.



-- Seleziona il video -- Trailer Internazionale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 3.098 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Andy Garcia Stewart Hendler Maria Bello MAX STEEL Ana VillafaƱe Ben Winchell