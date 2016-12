Operation Chromite Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Guerra Regia:

Jae-Han Lee Cast:

Liam Neeson Trama del Film OPERATION CHROMITE:

Il nome che dà il titolo al film è la definizione in codice della Battaglia di Incheon che ebbe luogo il 15 settembre 1950, nell'omonima cittadina portuale, poco dopo lo scoppio della guerra di Corea nei primi Anni Cinquanta. Le Nazioni Unite attaccarono a sorpresa per scacciare i nordcoreani.



