Arrival Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

19/01/2017 Genere: Fantascienza Regia:

Denis Villeneuve Cast:

Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker Trama del Film ARRIVAL:

Arrival, pellicola è tratta dal romanzo breve Story of Your Life scritto da Ted Chiang nel 1998, diretto da Denis Villeneuve (Sicario) che la presenterà in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre prossimo. Protagonista della storia di fantascienza sarà Amy Adams nella parte della dottoressa Louise Banks, una linguista esperta che viene ingaggiata dall’esercito del governo americano per scoprire, cosa contengano le capsule aliene apparse nei cieli e che fluttuano misteriosamente vicino al suolo.Gli alieni recentemente arrivati sulla Terra sono una minaccia oppure no?



-- Seleziona il video -- Trailer Italiano Clip - Esperienze come questa Clip - Dobbiamo Restare Clip - Introduzione Clip - È Successo Speciale - Linguistica



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 602 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Jeremy Renner Forest Whitaker arrival Amy Adams Denis Villeneuve