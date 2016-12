Dog Eat Dog Teaser Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Paul Schrader Cast:

Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook, Louisa Krause, Paul Schrader, Magi Avila Trama del Film DOG EAT DOG:

Il film narra la vicenda di tre uomini molto diversi tra loro che, appena usciti dal carcere, devono riadattarsi alla vita civile. Sono Troy, che è alla ricerca di una vita semplice e lontana dal crimine, Diesel, che è sul libro nero della mafia e Mad Dog, che animato da una vera e propria vocazione sanguinaria, è il più folle e criminale. I tre si trovano immischiati in un rapimento importante: è l'ultimo colpo, quello definitivo. Ma le cose non vanno come devono andare e si ritrovano di nuovo in fuga tra sparatorie, violenze e suspence, per evitare la prigione e ricostruire le loro vite.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 223 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Teaser Trailer Originale Film Nicolas Cage Willem Dafoe Louisa Krause Christopher Matthew Cook DOG EAT DOG Paul Schrader Magi Avila