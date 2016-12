The Handmaiden Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Park Chan-wook Cast:

Ha Jung-woo, Kim Min-hee, Jo Jin-woong, Kim Tae-ri Trama del Film THE HANDMAIDEN:

The Handmaiden si muove come spinto da forze centrifughe e quasi di senso opposto. L’adattamento di un romanzo ambientato nell’Inghilterra vittoriana, Ladra (Fingersmith) di Sarah Waters, già oggetto di una trasposizione televisiva della BBC, a un contesto molto specifico come quello della Corea occupata dai giapponesi . Corea, 1930. Sotto la dominazione giapponese della Corea, Sookee viene coinvolta nel complotto ordito dal (falso) conte Fujiwara, che mira al patrimonio di una ricca ereditiera nippo-coreana, Hideko. Sookee diviene la domestica privata di Hideko, ma ben presto tra le due donne nasce un’attrazione, che rischia di compromettere il piano di Fujiwara.



