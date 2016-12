Vivo Per Combattere Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

Ben Younger Cast:

Miles Teller, Katey Sagal, Aaron Eckhart, Ciarán Hinds, Ted Levine Trama del Film VIVO PER COMBATTERE:

Un film biografico su Vinny Pazienza, il pugile, campione del mondo che dopo un terribile incidente d'auto, rischiò di non poter più camminare ma nonostante tutto ricominciò ad allenarsi sotto la guida del noto allenatore Kevin Rooney e ritornò sul ring appena un anno dopo.



