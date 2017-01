Split Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

26/01/2017 Genere: Thriller Regia:

M. Night Shyamalan Cast:

James McAvoy, Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson Trama del Film SPLIT:

Dopo il successo di The Visit, il regista, sceneggiatore e produttore M. Night Shyamalan (Il Sesto Senso, Signs, Unbreakable – Il Predestinato) e il produttore Jason Blum (Le serie di Paranormal Activity, La Notte del Giudizio e Insidious) tornano con una nuova terrificante collaborazione: SPLIT. James McAvoy (Serie di X-Men) guida il cast del thriller ad alta tensione con elementi sovrannaturali insieme a Anya Taylor Joy, Betty Buckley, Jessica Sula e Haley Lu Richardson. Per il film, Shyamalan e Blum hanno riunito il squadra di The Visit, che include il produttore Marc Bienstock e I produttori esecutivi Ashwin Rajan e Steven Schneider.



