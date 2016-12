Criminal Minds - Beyond Borders - Stagione 1 Speciale iVid - iVid Portale dei trailer Speciale iVid





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

Gary Sinise, Alana De La Garza, Daniel Henney, Tyler James Williams, Annie Funke Trama del Film CRIMINAL MINDS - Beyond Borders - Stagione 1:

L'International Division è una task force dell'FBI con il compito di risolvere crimini e andare in aiuto degli americani che si trovano in pericolo all'estero. A guidare l'unità è l'agente speciale Jack Garrett, un veterano del Bureau con 20 anni di esperienza. Con lui lavorano Matt, un ex eroe dell'Esercito con una straordinaria capacità di profilazione affinata sul campo di battaglia, e Monty, un tecnico analista brillante e compassionevole che, dagli Stati Uniti, fa da intermediario con le famiglie delle persone in difficoltà mentre la squadra è in giro per il mondo.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 488 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Speciale iVid Film Tyler James Williams Annie Funke Alana De La Garza criminal-minds-beyond-borders-1 Daniel Henney Gary Sinise