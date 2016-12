Animali Fantastici E Dove Trovarli Featurette - Gli Incantesimi - iVid Portale dei trailer Featurette - Gli Incantesimi





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

17/11/2016 Genere: Fantasy Regia:

David Yates Cast:

Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Colin Farrell, Jon Voight, Ron Perlman, Ezra Miller, Samantha Morton Trama del Film ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI:

Con questo film la Warner Bros dà il via a una serie di pellicole ambientate nel mondo dei maghi di Harry Potter, slegate dalla storia principale sul famoso mago di Hogwarts. Fantastic Beasts and Where to Find Them racconta la storia dello studioso di creature magiche Newton "Newt" Artemis Fido Scamandro, autore fittizio dell'omonimo libro, usato come testo scolastico a Hogwarts. La storia sarà ambientata 70 anni prima dell'inizio di Harry e comincerà a New York.





-- Scegli la provincia -- Forlì Milano Roma Trieste Udine

-- Seleziona il video -- Teaser Italiano Featurette - Dietro le quinte Dietro Le Quinte- Sottotitolato Teaser Italiano II Trailer Italiano Comic-Con Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 867 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Featurette - Gli Incantesimi Film Samantha Morton animali-fantastici-e-dove-trovarli Katherine Waterston Ezra Miller Ron Perlman Eddie Redmayne David Yates Colin Farrell Jon Voight