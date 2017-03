Non È Un Paese Per Giovani Trailer - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

23/03/2017 Genere: Commedia Regia:

Giovanni Veronesi Cast:

Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini, Nino Frassica Trama del Film NON È UN PAESE PER GIOVANI:

Se ne stanno andando. Tutti. E insieme a loro se ne va la bellezza, l’avventura, l’entusiasmo, l’amore e il futuro del nostro paese. Sono i ragazzi italiani, tecnologicamente connessi tra di loro come mai prima, ma sparpagliati nel mondo alla ricerca di un luogo dove diventare grandi. Due di loro, Sandro e Luciano, ruzzolano fuori dalle rotte battute dai loro coetanei e approdano in una terra di frontiera, Cuba, all’inseguimento di un’attesa svolta economica. Ma il loro destino è segnato e s’imbattono immediatamente in Nora, una ragazza “interrotta”, bella e irriducibile, sentimentale, estrema e italiana pure lei, che cambierà le loro vite. La bellezza e la violenza dell’isola, porteranno Luciano a perdere ogni punto di riferimento, proprio quando Sandro invece scoprirà il motivo per cui ha deciso di seguirlo fino a lì. Questo film è stato tratto da una trasmissione radiofonica. Un’esperienza reale del regista fatta di dirette radio tutti i giorni a Radio 2, dove chiamavo un ragazzo italiano all’estero e mi facevo raccontare la sua storia e il perché se n’era andato dall’Italia. Arricchito dalle musiche dei Negramaro e a partire da una sceneggiatura del regista scritta insieme a Ilaria Macchia e Andrea Paolo Massara.



