La Tenerezza Trailer - iVid Portale dei trailer Trailer





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Gianni Amelio Cast:

Elio Germano, Greta Scacchi, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti, Maria Nazionale, Renato Carpentieri, Enzo Casertano Trama del Film LA TENEREZZA:

Sentimenti che si incrociano tra il sorriso e la violenza. Un padre i suoi figli non amati, un fratello e una sorella in conflitto, una giovane coppia che sembra serena. E i bambini che vedono e non possono ribellarsi. La storia di due famiglie in una Napoli inedita, lontana dalle periferie, una città borghese dove il benessere può mutarsi in tragedia, anche se la speranza è a portata di mano.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 283 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Film Maria Nazionale Micaela Ramazzotti Greta Scacchi Gianni Amelio Enzo Casertano la-tenerezza Renato Carpentieri Elio Germano Giovanna Mezzogiorno