Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Andrew Nell Cast:

James Franco, Ben Schnetzer, Nick Jonas, Gus Halper, Danny Flaherty, Virginia Gardner, Jake Picking Trama del Film GOAT:

Il film Goat, è incentrato sul divertimento sfrenato e la trasgressione delle confraternite universitarie e sui rapporti di fratellanza . Protagonista del film è il diciannovenne Brad Terreni (Ben Schnetzer) che, subito dopo aver iniziato a frequentare il college, manifesta l’intenzione di avvicinarsi alla confraternita di cui fa già parte anche il fratello, Brett (Nick Jonas), sedotto dalle promesse di protezione, popolarità, e amicizie durature che può offrirgli far parte del gruppo. Brad vuole entrare a tutti i costi nella confraternita, ma non sarà cosi facile. Saranno molte le prove, umilianti e brutali, che dovrà affrontare per dimostrare a tutti e al fratello la propria virilità. Diretto da Andrew Neel (King Kelly, Darkon), co-scritto da Neel, David Gordon Green e Mike Roberts, sulla base della acclamato libro scritto da Brad Land



