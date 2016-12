Intruder Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Travis Zariwny Cast:

Justin Ament, Steven Beckingham Trama del Film INTRUDER:

Oregon. Durante una violenta tempesta una giovane violoncellista si rifugia nel suo lussuoso appartamento, ma presto realizza di non essere sola. Una violenta tempesta infuria fuori, non può far passare la sensazione che qualcuno sta guardando ogni sua mossa. Giocando abilmente con le regole della suspense, il regista Travis Z porta al massimo il terrore dovuto all' incubo peggiore di tutti: non si è mai da soli.



