The Debt Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Barney Elliott Cast:

Stephen Dorff, David Strathairn, Brooke Langton Trama del Film THE DEBT:

Sullo sfondo di un accordo finanziario internazionale a New York e in Perù , The Debt è un dramma politico intenso che esplora come le persone lontane andrà a ottenere ciò che vogliono .



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 127 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Brooke Langton David Strathairn Stephen Dorff the-debt Barney Elliott