Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Shonali Bose, Nilesh Maniyar Cast:

Kalki Koechlin, Revathy, Sayani Gupta Trama del Film MARGARITA WITH A STRAW:

Una giovane donna ribelle con paralisi cerebrale lascia la sua casa in India per studiare a New York , inaspettatamente si innamora , e si imbarca in un viaggio esilarante riscoprendo se stessa.



