Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Charles Barker Cast:

Morfydd Clark, Chris Obi, Max Deacon Trama del Film THE CALL UP:

Un gruppo di ragazzi decide di partecipare ad un gioco virtuale dove devono trovare i modi per sopravvivere ad un attacco terroristico. Le cose si mettono male quando ciò che non è reale comincia a trasformarci in realtà. Le vite dei ragazzi sono in pericolo.



