Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Na Hong-jin Cast:

Jun Kunimura, Jung-min Hwang, Woo-hee Chun Trama del Film THE WAILING:

Il film trova il suo punto di partenze in una serie di omicidi misteriosi che colpiscono un villaggio rurale della Corea del Sud poco dopo che nella zona si stabilisce un forestiero.



