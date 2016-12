The 9th Life Of Louis Drax Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

Alexandre Aja Cast:

Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul, Aiden Longworth Trama del Film THE 9TH LIFE OF LOUIS DRAX:

Uno psicologo inizia a lavorare con un giovane ragazzo che ha subito una caduta quasi fatale e si ritrova coinvolto in un mistero che mette alla prova i confini della fantasia e realtà.



questo trailer è stato visto 333 volte

