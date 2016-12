The Congressman Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Jared Martin, Robert Mrazek Cast:

Treat Williams, Elizabeth Marvel, Ryan Merriman Trama del Film THE CONGRESSMAN:

Charlie Winship, deputato del Congresso del Maine, si ritrova al centro di uno scandalo dopo che ha rifiutato di alzarsi in piedi e giurare fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti. Subissato da una pioggia di critiche da parte dei mass media e della società in generale, insieme al capo del suo staff si ritira su una remota isola della sua circoscrizione per affrontare una controversia di pesca che rischia di sfociare in una piccola guerra civile.



