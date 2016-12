31 Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Rob Zombie Cast:

Torsten Voges, Sandra Rosko, Elizabeth Daily, Richard Brake, Malcolm McDowell Trama del Film 31:

Il 30 ottobre 1975, durante la notte di Halloween, cinque persone vengono rapite e tenute in ostaggio in un luogo infernale chiamato "Murder World", dove sono costretti a partecipare ad un gioco violento, il cui obiettivo è quello di sopravvivere dodici ore contro una banda di pagliacci sadici.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale II



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 166 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Torsten Voges Richard Brake 31 Elizabeth Daily Rob Zombie Sandra Rosko Malcolm McDowell