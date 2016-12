Quitters Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Noah Pritzker Cast:

Ben Konigsberg, Greg Germann, Mira Sorvino, Kara Hayward, Morgan Turner Trama del Film QUITTERS:

I Raymans sono una ricca famiglia ebraica di San Francisco che sta andando letteralmente in mille pezzi. Il figlio Clark, un curioso liceale, ha uno spiccato talento per la manipolazione e, quando la madre May entra in trattamento per dipendenza da pillole, decide di scappare di casa piuttosto che andare d'accordo con il padre Roger. Dovrà però capire bene dove andare o da chi rifugiarsi.



