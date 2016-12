Oceania Teaser Italiano - iVid Portale dei trailer Teaser Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

22/12/2016 Genere: Animazione Regia:

Ron Clements, John Musker Cast:

Voci Originali: Dwayne Johnson Trama del Film OCEANIA:

Moana è una teenager vivace che decide di partire in barca per una missione rischiosa, intenzionata a onorare il destino mai compiuto dei suoi antenati. Incontrerà il semidio Maui e, insieme a lui, attaverserà l’Oceano Pacifico in un viaggio ricco d’azione. Durante il loro viaggio ovviamente Moana e Maui incontreranno creature marine, mondi sommersi e altro ancora. Per documentarsi sul folklore locale, la Disney ha convocato esperti del Sud del Pacifico. Tremila anni fa tutti i viaggi attraverso il Pacifico furono interrotti. Duemila anni fa, quando è ambientata questa storia, ripresero: il film racconta il motivo di questo stop millenario. Moana è la figlia del capo della sua tribù, Tui e nonostante voglia viaggiare nel mare suo padre non glie lo permette. Moana ama il mare perché sua nonna le ha sempre parlato del semidio di nome Maui e dei grandi viaggi del passato. All’indomani della morte della nonna, Moana sente di dover partire e lasciare la sua casa alla ricerca dell’isola perduta della quale parlava sua nonna e che è legata alle origini della sua famiglia. Porterà con sè il fidato maialino domestico Pua, e sulla barca avranno la compagnia di un gallo di nome Hei Hei.



