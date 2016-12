Trailer del film The Silent Storm Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





2016 Genere: Drammatico Regia:

Corinna McFarlane Cast:

Damian Lewis, Andrea Riseborough, Kate Dickie, John Sessions, Ross Anderson, Eric Robertson Trama del Film THE SILENT STORM:

Su una piccola e remota isola scozzese, il rispettato ministro Balor lotta per tenere unita la sua comunità. Sua moglie Aislin, tanto bella quanto enigmatica, sembra invece essere più in sintonia con la natura che con il marito e gli abitanti del villaggio. Proveniente da altro contesto, Ailin è trattata da tutti quanti come un’estranea e ciò si riflette nel matrimonio con Balor. Quando le nozze stanno per raggiungere un inevitabile punto di rottura, nella vita della coppia arriva improvvisamente un diciassettenne delinquente di cui si devono prendere cura per aiutarlo a reinserirsi nella società. Sin da subito, Aislin sente che il ragazzo ha uno spirito affine al suo e non passerà molto prima che tra i due nasca una delicata passione.



