Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Nils Gaup Cast:

Jakob Oftebro, Kristofer Hivju, Pål Sverre Hagen, Thorbjørn Harr Trama del Film THE LAST KING:

Il film racconta la storia di due guerrieri che fuggono tra le montagne con un principe di due anni, l’ultimo erede al trono. Ma la metà degli abitanti del regno sono sulle loro tracce per eliminare il giovane monarca.



