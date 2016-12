Trailer del film The Last Heist Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

Mike Mendez Cast:

Henry Rollins, Torrance Coombs, Victoria Pratt Trama del Film THE LAST HEIST:

Una rapina in banca si tramuta in un violento caos quando uno degli ostaggi si rivela essere un serial killer. Intrappolata la squadra ben organizzata di rapinatori di banche all’interno del palazzo, il pluriomicida può così cominciare ad ucciderli uno per uno…



Trailer Originale Film Torrance Coombs Victoria Pratt the-last-heist Henry Rollins Mike Mendez