Trailer del film Lost Creek Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Colin Adams-Toomey Cast:

Oliver Stockman, Brad Larson, Bethany Duff Trama del Film LOST CREEK:

Mentre si avvicinano alla fine dell'infanzia, tre bambini delle scuole elementari devono affrontare i boschi nella notte di Halloween per affrontare un mostro nato dai loro incubi.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 180 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Colin Adams-Toomey lost-creek Oliver Stockman Bethany Duff Brad Larson