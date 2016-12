Trailer del film Animali Notturni - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





Data di uscita del film:

17/11/2016 Genere: Drammatico Regia:

Tom Ford Cast:

Amy Adams, Jake Gyllenhaal Trama del Film ANIMALI NOTTURNI:

Nocturnal Animals è un adattamento cinematografico del romanzo di Austin Wright intitolato Tony and Susan, il film sarà un thriller post-moderno la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Ford. Il romanzo, uscito nel 1993, racconta le vicende di una donna di nome Susan che riceve il manoscritto di un libro dal suo ex-marito, un uomo che lei ha lasciato 20 anni prima e che ora chiede una sua opinione. La storia segue a questo punto due percorsi: uno quello del romanzo nel romanzo, intitolatoNocturnal Animals, che racconta le vicende di un uomo le cui vacanze in famiglia diventano violente e mortali, e uno è quello di Susan, che si ritrova a pensare al suo primo matrimonio e a confrontarsi con alcune oscure verità su se stessa.





