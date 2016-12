Trailer del film Mechanic: Resurrection Clip Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

24/11/2016 Genere: Azione Regia:

Dennis Gansel Cast:

Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Natalie Burn Trama del Film MECHANIC: RESURRECTION:

Arthur Bishop è l'assassino più temuto al mondo ma è convinto di aver lasciato alle spalle il passato di criminale. Almeno fino a quando ricompare il suo peggior nemico di sempre intenzionato a sequestrare la sua compagna. Per riuscire a difendersi dovrà escogitare dei modi per uccidere tre persone e far apparire questi assassini come casuali.



-- Seleziona il video -- Trailer Italiano



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 0 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Michelle Yeoh Dennis Gansel Jessica Alba mechanic-resurrection Tommy Lee Jones Jason Statham Natalie Burn