Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Brad Furman Cast:

Brian Cranston, Diane Kruger Trama del Film THE INFILTRATOR:

Il film, come il libro, segue la storia di Mazur, agente federale che si infiltrò con lo pseudonimo di “Bob Musella” nei pericolosi meandri dei cartelli della droga colombiani per raccogliere prove schiaccianti per mettere KO questi traffici. Il suo vero bersaglio era comunque quello di smascherare i banchieri che manipolavano il sistema finanziario per riciclare il denaro sporco per i signori della droga come Pablo Escobar.



