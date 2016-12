Trailer del film Les Cowboys Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Thomas Bidegain Cast:

Antonia Campbell-Hughes, François Damiens, Finnegan Oldfield, John C. Reilly Trama del Film LES COWBOYS:

Un padre (Damiens) si unisce al figlio (Oldfield) per la ricerca della figlia, scomparsa dopo aver iniziato a uscire con un giovane uomo musulmano fondamentalista. La coppia inizia un viaggio per trovare la ragazza a tutti i costi, da Lyon al Pakistan dove chiedono l'aiuto di un cacciatore di teste americano (Reilly). Le riprese si sono tenute in Francia (Charleville-Mezieres, Sedan e Lyon), Belgio (Anvers e Liège) e India (Rajasthan)



