Trailer del film Shooter - Stagione I Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

Cast:

Ryan Phillippe, Cynthia Addai-Robinson, Omar Epps, Tembi Locke, David Marciano Trama del Film SHOOTER - Stagione I:

Il progetto seriale scritto da John Hlavin è tratto dal film omonimo del 2007 interpretato dallo stesso Wahlberg, a sua volta ispirato al romanzo Point of Impact di Stephen Hunter. Shooter è un action drama che racconta le vicende di Bob Lee Swagger (Phillippe), un ex cecchino infallibile dei Marine che scende nuovamente in campo per impedire che il Presidente sia ucciso, ma alla fine l'uomo sarà incastrato ed usato come capro espiatorio



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 583 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Ryan Phillippe Tembi Locke shooter-stagione-1 Omar Epps Cynthia Addai-Robinson David Marciano