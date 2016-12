Trailer del film Power - Stagione Iii Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





2016 Genere: Drammatico

Omari Hardwick, Joseph Sikora, Anika Noni Rose, 50 Cents, Naturi Haughton, Lucy Walters Trama del Film POWER - Stagione III:

Arriva la terza stagione della serie tv drama prodotta dal rapper 50 Cent per la piattaforma Starz. L'attrice Anika Noni Rose sarà la poliziotta LaVerne Thomas e per Ghost i guai non finiranno qui. La storia s’ incentra sulla vita di James St. Patrick, uno spacciatore dalla doppia vita che per riciclare i soldi derivanti dal traffico illecito della droga ha aperto un night club nel centro di New York.



